Rácz-Homoki Éva igazgató hozzátette, a bibliotéka épülete nem felelt meg a mai kor követelményeinek, ezért fontos, hogy felújították.

Olyan tereket alakítottak ki, amelyek kielégítik az elvárásokat, hangsúlyozta, így például egy olyan rendezvénytermet is teremtettek, ahol megtarthatók az apróbb programok – amellett, hogy előírásoknak megfelelő vizesblokk is készült.

Jelezte, hogy a tervek szerint május végéig zárva tartanak, azt követően nyitnak. Most is hatalmas munkában vannak, költöztetik vissza a több ezer kötetet, amelyeket a felújítás kezdete előtt több helyre vittek el, többek között a volt Tourinform-irodába, ahol átmenetileg otthonra talált a bibliotéka. Elmondta, hogy többségében vadonatúj bútorokkal rendezik be a városi könyvtárat.

Koncz Imre polgármester közölte, hogy a hivatal és a konyha épületét ugyancsak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 172 millió forintból teszik rendbe energetikailag, a munkálatok folyamatban vannak. Szigetelnek, nyílászárókat cserélnek, a fűtési rendszert szintén korszerűsítik, de napelemeket is telepítenek.

Koncz Imre elmondta, hamarosan véget ér a munka a bölcsődénél /A szerző felvétele/

Kitért arra, hogy a városétkeztetést egy másik, 240 millió forintos – 90 millió forintos támogatásból, valamint 150 millió forintos saját erőből fedezett – fejlesztés is érinti, hiszen nemcsak kívülről, hanem belülről is korszerűsítik. Hozzátette, hogy szinte csak a falak maradnak meg, mert mindent cserélnek, megújítanak benne. Úgy véli, a beruházás ősszel befejeződhet, addig a vadászházban tudnak ebédelni az általános iskolások.