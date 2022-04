– Csak hallgattam nagyokat, majd megkérdeztem, tényleg igaz-e, hogy én vagyok a szerencsés, akit kisorsoltak. Egyébként nagyon szeretek játszani, többször nyertem már kisebb ajándékokat, de ilyen hihetetlen szerencsém még sosem volt – mesélte a nyugdíjas nő. Hozzátette, fiatalon, amikor a gyermekeik még kicsik voltak, sokszor beküldte az általa megfejtett keresztrejtvényeket a megadott címekre, sőt többféle kvízjátékot is szívesen játszott, kipróbált, mindig szerette az agyat megmozgató műveltségi vetélkedőket.

– Vannak pozitív élményeim, hiszen régen nyertem már parfümöt, sőt legót, könyvet, szabadidőruhát, plüssjátékot, ennek ellenére most csak a hivatalos értesítéskor mertem elhinni, hogy mellém állt a szerencse. Éppen édesanyámnál tartózkodtam, amikor csörgött a telefonom, vele együtt örültünk, aztán elsőként a férjemmel és a három felnőtt gyermekemmel osztottam meg az örömhírt – részletezte. Elmondta, férjével még nincsen konkrét elképzelésük, hogy mire költik a nyereményösszeget, de biztosan lesz megfelelő helye a pénznek, hiszen két, a főváros környékén élő fiuk is építkezésbe vágott, Angliában lakó lányuk pedig nemsokára férjhez megy, készülnek a nagy napra és a lakodalomra. Három unokájuk is született már, elárulta, az egyik még csak egy hónapos, a negyedik gyermek pedig a nyár elején érkezik a családba.