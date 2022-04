A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint az szja 1+1 százalékáról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni és a nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve, esetleg külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Persze papíralapon is benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve, az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton, a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton. Továbbá május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését; a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

A hatóság adatai alapján a 2022-re regisztrált Békés megyei civil kedvezményezettek száma 1292, ennyi szervezet élhet a felajánlásunkkal, a NAV honlapján pedig valamennyi kedvezményezett megtalálható, a szükséges adatokkal együtt:

a kimutatás a 2022. évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, és székhelyét tartalmazza.

A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 20. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, a rendelkezés érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.