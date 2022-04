– Mesterségünk címere – röviden így összegezném a lényegét. A szakma elismerése, hogy használhassuk. Termékeink minőségére egyfajta garancia ennek a jelnek a használatára kapott felhatalmazás – tette hozzá a síremlékekre szakosodott orosházi kőfaragómester.

Kőfaragójelekkel találkozhatunk templomok és katedrálisok bejáratánál, számos váron és kastélyépületen is. E jelölések közel 1000 éve tájékoztatnak bennünket a kőfaragók és mestereik életéről, alkotásaikról.

Mesterpajzsba véshették be kiérdemelt jelüket

Más műhelyek, mesterek és kézművesek is használtak jeleket, de egyedül a kőfaragóknak volt saját személyre szóló jelük, amelyet a kőfaragómester javaslatára kapott meg a kőfaragósegéd, munkába állásakor. Tulajdonosa lehetett a jelnek a művészet szolgája (tehát a mesteriskola tanulója), a fafaragó, a kőszobrász, az üzemvezető és a mester. Ez utóbbiak a mestermű elkészülte után egy úgynevezett mesterpajzsba véshették be jelüket. A kőfaragójel a szakmai tudás elismerése volt régen és napjainkban is. Újbóli bevezetésének az ipartestület részéről éppen ez a célja a huszonegyedik században. Alapszabályban rögzítették a jel használatát, adományozásának a kritériumait.