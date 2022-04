Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke kiemelte, már amikor otthon felszeletelte családtagjainak a szarvasi fesztiválon kapott csülkös cipót, látszott, hogy ízlik majd. Arra azonban nem számított, hogy a receptet is mennyien kérik. Szigeti Erika elmondta, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének tagjaként, nyugdíjas pedagógusként büszke a csülkös kenyér diadalútjára, Tóth Ferenccel együtt.

Tóth Viktor

– A hagyományőrző aratónapot Szarvason, a történelmi Magyarország közepén idén július 16-án is megrendezzük. A látogatók hangulatos falusi környezetben ismerkedhetnek meg az aratás hagyományos módjával, emellett pedig változatos színpadi programok is várják az érdeklődőket – ecsetelte Erika. – Természetesen a csülkös kenyér sem hiányozhat, amikor elindítottuk az aratónapi rendezvényt, nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz. Prohászka Béla mellett Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője is elkérte a receptet, és A szakkör projekt gasztrorészében is szerepel majd. A minap Tóth Ferenccel és Viktor fiával – aki élelmiszermérnöknek készül, és a pékségben gyakorolja a szakmát – több csülkös cipót is készítettünk.