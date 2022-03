A közösségi kerékpáros rendszert az úgynevezett LIFE projekt keretében építik ki, amely a levegő minőségének javítását a biciklizés, mint környezetbarát közlekedési mód népszerűsítését célozza. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita a városi közgyűlés ülésén elmondta, megnézték, miként működik a rendszer Debrecenben és Esztergomban, és a tapasztalatok alapján két verziót vázolt, amely alapján kiépíthető a szisztéma. Az egyik változat az applikációs rendszer. Ennek lényege, hogy az állomások parkolóhelyekként szolgálnak, és totemoszlopokon teszik közzé a szükséges információkat, hogy miként bérelhetők a kerékpárok.

A parkolóhelyek mellett kijelölnek parkoló zónákat, ahol használat után letehetők, illetve ahonnan bérelhetők a bringák. A rendszer alapja egy okostelefonos applikáció. Az előnye az, ami egyben a hátránya is: a zónán belül bárhonnan bérelhetők és bárhova letehetők a kerékpárok. A másik verzióban a rendszer helyhez rögzített dokkoló állomásokból – információt szolgáltató totemoszlopokból, amelyek fizetésre is használhatók –, illetve ezekhez tartozó bringákból áll. Ennek az előnye egyben a hátránya is: a kerékpárt csak egy állomásról lehet kikölcsönözni, és használatot követően szintén egy állomásra kell visszavinni, hiszen ekkor ér véget a bérlés. Ennél a változatnál nem szükséges, hogy az érdeklődő rendelkezzen okostelefonnal és applikációval.