Orgován Katalin, Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója elmondta, sok év után rendeznek ismét országos szakmai versenyt a nyomdásztanulóknak. A megmérettetés is rávilágít arra, hogy a szakmának van jövője, országos szinten a cégek azonnal fel tudnának venni 500-600 szakembert, átlag- vagy átlag feletti fizetéssel. Hozzátette, a technológia fejlődik, sokféle technológiával, sok mindenre – a papír mellett műanyagra, textilre is –, illetve sok mindent, a könyvek mellett például csomagolóanyagot is nyomtatnak.

Forrás: Imre György

Tálas Csaba, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója emlékeztetett, kétmilliárd forintból épült meg a Modern Városok Program keretében a nyomdaipari tudás- és képzőközpont. Azt a legkorszerűbb technológiával szerelték fel, és ez teszi lehetővé, hogy a szakmai versenyeknek helyszínt adhasson az intézmény.