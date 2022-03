A G-Beton Kft. 286,46 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati kiíráson – tájékoztatta hírportálunkat a pénteki projektindító eseményen Vidovenyecz László termelési igazgató-telepvezető és Várhelyi Zoltán projektmenedzser. A 409,23 millió összköltségű projekt célja a cég gyulai központi üzemének modernizálása, illetve bővítése oly módon, hogy az a folyamatosan fejlődő és növekvő piaci igényeket az elérhető legjobb műszaki színvonalon tudja kiszolgálni a jövőben.

A cég korábban használt berendezések vásárlásával fejlesztette tevékenységét, viszont a GINOP Plusz projekt keretében új, számítógép vezérlésű, modern eszközöket szereznek be, amelyek jobb minőségű betontermékek előállítását teszik lehetővé, és lényegesen hatékonyabban működtethetők, mint a korábban alkalmazott technológiák.

A vállalkozás Gyula-sióréti központjában egy 100 köbméter/óra teljesítményű SEMIX 100S4 típusú mobil betonüzemet telepítenek. Az adagolóberendezés vezérlését magyar fejlesztésű szoftver végzi. Ez a gép lényegesen gyorsabban és precízebben állítja elő a különböző célú, és különböző adalékokkal készülő betonkeveréket, mint a régi keverőüzem. Beszereznek három új, mobil betonpumpát is, amellyel a cég szivattyú-kapacitása 60 százalékkal nő. Közülük a legnagyobb teljesítményű képes akár 35 méter magas épületek, illetve építmények felső szintéjére is feljuttatni a mixerbetont, ami jelentős technikai előrelépés, és a cég értékesítési lehetőségeit is kiterjeszti. A projekt részeként egy 48 kWp teljesítményű napelemes rendszert telepítenek a gépműhely tetőszerkezetén, aminek köszönhetően a telep vásárolt elektromos energia felhasználása jelentősen csökken, és a széndioxid-kibocsátás is mérséklődik.

A fejlesztés során kialakítanak egy 2600 négyzetméter felületű térbeton műveleti teret, ami egyrészt takarékosabb alapanyag-felhasználást eredményez az alapanyagok keveredés- és hulladékmentes tárolása révén, ugyanakkor biztosítja az új betonpumpák biztonságos tárolását is. Az ügyfelek kiszolgálása is magasabb szintűvé válik.