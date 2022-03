Elmondta, a működési büdzsé szűkös, ezért meghúzták most is a nadrágszíjat, fontos a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás. A szűkös lehetőségek ellenére is az összefogásnak hála egyensúlyban van a költségvetés, a kötelezők mellett önként vállalt feladatokat ugyancsak ellátnak, segítik a civil szervezeteket, támogatást nyújtanak a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Működnek az intézmények, megőrzik a munkahelyeket, sőt azok számát bővítik is, ha van rá mód. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztésekre nem lehet panasz, az elmúlt években annyi beruházást indítottak el vagy valósítottak meg, amennyire korábban nem volt példa. A jövőben pedig folytatódnak a fejlesztések, rengeteg elképzeléssel rendelkeznek, amelyekkel valós sarkadi igényeket tudnak majd kielégíteni.