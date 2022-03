A PestiSrácok.hu korábban megírta: az ügyben a rendőrség az évek során összesen három ügyvédet – köztük dr. Szabó Ervint – gyanúsított azzal, hogy ügyvédi visszaélést követtek el. A gyanú szerint nem a sértettek, azaz ügyfeleik érdekeit képviselték, hanem ténykedésükkel pont azt biztosították, hogy a szerencsétlen emberek ne tegyenek a csicskáztatókra terhelő vallomást. Két ügyvédet elítéltek, a jobbikos politikus elleni eljárást megszüntették.

A PestiSrácok.hu most bemutatta a büntetőügyben eljárt rendőr vallomását, aki akkor úgy fogalmazott: köztudomású volt, hogy abban az időszakban a csicskatartó család összes ügyének jogi képviselője dr. Szabó Ervin volt.

A rendőrt is először a család érdekében hívta fel az ügyvéd, majd a sértettek tanúmeghallgatására már azok képviseletében érkezett, ami neki is feltűnő volt. A rendőr azt is egyértelműen állította: a potenciális sértettek szűkszavúan csak annyit mondtak, amennyit betanítottak nekik.