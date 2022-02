– Amikor kislányunk iskolás lett, akkor az intézménybe is vittünk belőle, és az összes tanárával beszéltünk arról, hogy mi a teendő, ha esetleg anafilaxiás reakció lépne fel. Az iskolában az elsősegélydobozban tárolják az EpiPent. A szülők nagyon figyelnek a lejárati idejére is, és mielőtt elveszíti a szavatosságát, mindig cserélik. Kislányuk természetesen az osztálykirándulásokra is mindig magával viszi a készítményt, ha pedig például egy születésnapi bulira megy, akkor is ott van vele az EpiPen, és az események előtt mindig szólnak a házigazdáknak is. Hajduné Dávid Veronika, amikor hallott a tragikus újpesti esetről, megkereste dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamedet, az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy helyben mit lehetne tenni a megelőzés érdekében. Különösen, mert a tapasztalatok szerint egyre több gyermek szenved valamilyen allergiától. Abdul doktortól megtudta, hogy nyitott kapukat dönget, mert már tavaly elindították azt a kezdeményezést, amelynek részeként valamennyi helyi oktatási-nevelési intézménybe kerül az önkormányzat és az alapítvány együttműködésének köszönhetően az EpiPenből.