– A program célja egy olyan 10 alkalomból álló webshop alapképzés indítása, ahol élő, interaktív webinárral segítjük a résztvevőket a webshopjuk kialakításában. Az online előadásokat havi egy alkalommal online vállalkozói klubbal egészítjük ki, ahol egy csoportos beszélgetés segíti majd a résztvevőket a véleménycserében, és kiváló tapasztalatszerzés is lesz ez a számukra az online kommunikációs technikák elsajátítására – ismertette az egyesület elnöke.

Hozzátette, a programban résztvevők a piaci lehetőségeiket is növelni tudják, hiszen a webshop üzemeltetésével megszűnnek a földrajzi határok, így termékeiket akár az egész országban árusíthatják a nap 24 órájában.

Továbbá a munkaerő-piaci kompetenciáik is javulhatnak, ismereteik piacképesé és naprakésszé válhatnak, és könnyebben beoszthatják idejüket, jobban összehangolhatják a családi és munkahelyi kötelezettségüket.

– Azt tapasztaljuk, hogy a mögöttünk álló két év, a járványhelyzet mindenkinek megváltoztatta az életét. A digitális oktatás pedig komoly kihívások elé állította a családokat. Viszont pozitív hozadéka is van az elmúlt időszaknak, például sokan megtanulták ez idő alatt az online eszközök használatát. Ráadásul az online értékesítés aránya is jelentősen megugrott. Ezért arra gondoltunk, hogy a Budapest Bank Békéscsabáért Program részeként egy olyan képzést indítunk, amelynek elvégzésével a vállalkozók betekintést nyerhetnek a webshop előkészítésének, üzemeltetésének folyamatába, és melynek segítségével a család és a munka összeegyeztetése is sikeresebb lehet a számukra – avatott be minket Zsigovics Erzsébet. Egyúttal, kiemelte, eddig főként magánvállalkozók jelentkeztek a tanfolyamra, akiknek van már egy ötlete, terméke, melyet szeretnének piacra dobni, de nincsen tapasztalatuk az online értékesítésben.

– Ugyanakkor a tanfolyam kiváló lehetőség lehet azok számára is, akik még a nyugdíj elején vannak és szeretnének kiegészítésként egy webshopot elindítani – fűzte hozzá.

Végül elmondta, az online képzést a tervek szerint februárban indítják, a jelentkezés feltétele pedig a digitális eszközök ismerete, alkalmazása.