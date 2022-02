Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hétvégi összesített adatok alapján a beoltottak száma 6 389 336 fő, közülük 6 156 649 fő a második, 3 791 546 fő már harmadik oltását is felvette. 13 261 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 759 685 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Mint megírtuk, az idei év hatodik hetében is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán. A kimutatásból megtudtuk, hogy a vírus örökítőanyag-koncentrációja mindenütt – közöttük Békéscsabán is – az emelkedett kategóriába sorolható. Heti vizsgálatunkhoz a koronavirus.gov.hu honlapjáról kölcsönöztük az adatokat. Az első tábla a Békés megyei fertőzöttek számát, valamint annak emelkedését mutatja napi bontásban.

Második vizsgálatunk során az országos statisztikákat néztük meg közelebbről. Ezen az táblán a fertőzöttek, valamint az elhunyt betegek számát láthatjuk.