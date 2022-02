Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Csütörtökönként és péntekenként 14–18 óra, szombatonként pedig 10–18 óra között lehet oltakozni. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Az oldal kitért arra, hogy a megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető. Ahogy azt a kormány már bejelentette, a negyedik oltás is már kérhető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal, illetve a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs. Azon oltatlanok, akik a fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók. Természetesen a háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, illetve a rendelési időn kívül is szervezhetnek oltási akciónapokat.

Kórházi oltópontok

Békés Megyei Központi Kórház, Békéscsaba, Kórház utca 3.

Békés Megyei Központi Kórház, Gyula, Semmelweis u. 1.

Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza, Könd utca 59.

Rendelőintézetek

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 6-14.

Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény - Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Mezőkovácsházi Rendelőintézet - Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Fejlesztő Kft. - Sarkad, Béke sétány 6.

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - Szarvas, Vasút u. 46-48.

Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Rendelőintézet - Szeghalom, Ady E. u. 1/b.