Mindenki segítő kezet nyújt

Méhkeréken már tegnap délutánig tizenöten jelezték, hogy a vasárnapi szélvihar károkat okozott fóliasátrukban. Tát Margit polgármester hírportálunknak elmondta, miként a termelőkkel, úgy a falugazdásszal is folyamatosan tartják a kapcsolatot, informálják arról a helyieket, hogy mi a teendőjük a kárbejelentés kapcsán. Méhkerék méltán híres a fóliás termékeiről (is), így nagyon fontos a gazdák és a település többi lakója számára is, hogy ez a vihar ne lehetetlenítse el az uborka-, paprika- és paradicsomtermesztést. – Szerencsére mindenki segítő kezét nyújtja, így remélhetőleg a gazdák önhibáján kívül történt veszteségeket ellentételezik – fogalmazott a polgármester. – A megye szempontjából is a primőr egyik bázisa Méhkerék, és sokan áldoztak arra, fektettek be, hogy korszerű körülmények között biztosítsanak zöldségeket. A termelők megélhetési forrását veszélyezteti a természeti csapás, az viszont örömteli, hogy a kormány segíti kártalanításukat.