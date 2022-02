– Egy-egy rendezvényen, a közösségi találkozások alkalmával mindig meglepett, hogy mennyi olyan étel vagy sütemény van, amely igazán kiemelkedik a többi közül, és jellegzetes a térségre, vagy akár csak egy adott településre is – tette hozzá. A pandémia alatt, amikor nem járhattunk rendezvényekre, elhatároztam, hogy meglátogatok jó néhány kistermelőt, őstermelőt, családi vállalkozást, akik élelmiszereket, élelmiszeripari alapanyagokat állítanak elő kiváló minőségben a környezetünkben. Mint mondta, ekkor látva településeink gasztronómiai kincseit, még tavaly nyáron arra gondolt, hogy elindul, és a sütés-főzés világán keresztül is még jobban megismeri a térséget. – A célom az volt, hogy a különböző helyszíneken elkészítsünk egy-egy jellegzetes ételt, amely a történelem alatt összenőtt a településsel, a környékkel, a képsorokon keresztül pedig, mint mementó megőrizzük az utókornak és a fiatalabb generációknak is azokat – fogalmazott. Dankó Béla minden településen kötényt ragadott, és a tűzhely mellé állt, hogy a vendéglátókkal együtt süssön-főzzön, közben jót beszélgetve az ételről, az életről, hétköznapokról, ünnepekről. A következő hetekben mindezt az interneten és a tévéképernyők előtt osztja meg az eseményeket, videóba szerkesztett formában az érdeklődőkkel. A sorozat már el is kezdődött.