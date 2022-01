Közoktatási kerekasztalt működtetnek

Szarvas Péter polgármester kiemelte, a Békéscsabai Tankerületi Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum, a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ, valamint több intézmény és szervezet együttműködik az önkormányzattal a közoktatási kerekasztal keretén belül. Varga Tamás alpolgármester hozzátette: az óvodák maradtak csak a városnál, de partnerségi viszonyt ápolnak a helyi általános és középiskolák fenntartóival.

Paláncz György oktatási ügyekért felelős tanácsnok ugyancsak hangsúlyozta: a békéscsabai gyerekek érdekében együtt kell működni a többi fenntartóval is, és ez meg is valósul. Úgy véli, az intézmények tanulói kiváló eredményeket érnek el akár versenyeken, akár vizsgákon. Kiemelte, hogy milyen jelentős fejlesztések történtek és történnek a Békéscsabai Szakképzési Centrum esetében, és hangsúlyozta, hogy a tankerületi központ fenntartásában lévő két gimnázium is országosan a legjobbak között szerepel, tehát a minőségi, színvonalas oktatás, képzés biztosított.