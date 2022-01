– A szlovák testvértűzoltóság részéről a gesztus és az anyagi áldozat is példás, amit értünk tettek. Mondhatom azt is, ez már előkészület fennállásunk 100 éves jubileumára. 2024-ben reprezentatív módon szeretnénk e kerek évfordulót megünnepelni. Az tavalyi évükről a parancsnok elmondta, tűzvédelmi szempontból nyugodt időszakot zártak. Kilencvennyolc riasztásuk volt, de kiemelt esemény nem történt. Eszközfejlesztésre több mint 5 millió forintot fordíthattak, beszereztek elektromos feszítő-vágót is, ami önmagában egy komoly, 3,4 millió forintos tétel volt. Állományuk kilenctagú, segíti munkájukat több mint tíz önkéntes.