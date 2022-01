A közel 400 millió forintos projekt több elemből áll majd – tájékoztatta hírportálunkat Siklósi István. A város polgármestere elmondta, a beruházás során mélyítik, kikotorják, rendbe teszik a vasúthoz közeli területek belvízmentesítését szolgáló, mintegy négyhektáros záportározót.

– Ez a fejlesztés több célt is szolgál. Egyrészt erősödik a belvízi biztonság. Másrészt az éghajlatváltozás, az egyre hosszabb szárazság miatt fokozatosan felértékelődik annak a jelentősége, hogy a lehulló csapadékot a városon belül megtartsuk, és azt öntözésre, és bár remélem, nem lesz szükség rá, de akár egy-egy tűz esetén szivattyúzásra, oltásra felhasználjuk – folytatta a gondolatot a városvezető.

– A harmadik cél pedig, hogy a csapadékvíz-tározó mellett egy rekreációs területet is kialakítsunk, vonzóvá tegyük ezt a városrészt, és ott akár kutyát sétáltathassanak a gazdáik, akár birtokba vegyék a horgászok a vízterületet.

Mint megtudtuk, hat utcában, a Szegfű, az Olajfa, a Zöldfa, a Szivárvány, a Fürjes és a Rövid utcában helyrehozzák a belvízcsatornákat, és főként zárt csapadékvíz-elvezető csatornákat építenek.

Az említett hat utcából háromban kifejezetten komoly problémákat okozhat egy-egy nagyobb csapadék. Súlyosbítja a helyzetet az is, hogy ott döntően vályogépítésű házak találhatók, amelyek fel is szívják a vizet, amitől viszont romlik az ingatlanok állapota. A másik három utca kevésbé érintett ezekben a gondokban, ugyanakkor maga a csapadékvíz-elvezető rendszer együttesen, rendszerként működik a területen, így szükséges az ottani szakaszok rekonstrukciójára is. Ahogy említettük a felújítás mellett 2,3 kilométeren teljesen új csatornaszakasz is épül.

Fotó: Siklósi István/Facebook

A fejlesztés eredményeként lehetővé válik a csapadékvizek gyors levezetése, meggátolva annak felgyülemlését a közterületeken, illetve a tározóval helyben tartható lesz a csapadékvíz.

Az önkormányzat jelenleg a szükséges engedélyeket szerzi be, várhatóan már ebben a hónapban elkészülnek a kiviteli tervek, ami után elindítják a közbeszerzési eljárást. A városban egyébként az elmúlt években ez lesz a harmadik „belvizes" projekt. Az első beruházás részeként a település keleti részén valósították meg a fejlesztést.

A munkálatoknak köszönhetően, a korábban a városrészen előforduló problémák nem jelentkeztek újra, a kertekben már nem állnak meg a vizek, megoldódott a levezetés kérdése.

A második ütem a város északnyugati részét érintette, vélhetően hasonló eredményekkel, de ott egyelőre tapasztalatokról nem lehet beszámolni, mert a beruházás befejezése óta eltelt időszakban nem volt olyan nagyobb mennyiségű csapadék, ami azt megelőzően gondokat okozott.