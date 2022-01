– A kintiekkel jelentősen kevesebbet foglalkoznak. Ennek okait is érdemes lenne vizsgálni, ugyanis ez nem csak a kitöltőkre lehet jellemző. Viszont más adatok alapján azt feltételezhetjük, hogy ezek a kinti kutyák is szerves részei a családi életnek – hangsúlyozta Zsótér Mária. A válaszokból továbbá az is kitűnik, a kutyasétáltatás inkább közösségi tevékenység, mint magányos ­műfaj. – A séta során nem csak azok találkoznak más kutyásokkal, akik kifejezetten szeretnek összefutni társakkal, így ez a fajta városi kutyatartás, a séták közösségfejlesztői szemmel is számos lehetőséget tartogatnak. A Táliber Közösségfejlesztő Alapítványnak ezzel kapcsolatban is vannak már ötletei, kezdeményezései – fűzte hozzá az alapítvány elnöke. Ugyanakkor kiemelte, bár a békéscsabai önkormányzat 2019-ben három helyen is tervezett kutyafuttatót kialakítani, ez a lakók körében komoly ellenállást váltott ki.