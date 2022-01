Ennek érdekében már elkezdtek öntözni a Körös-holtágból, amelynek lehetőségét újabb csatornákkal szeretnék bővíteni. Erre nyílt most lehetőség: 258 millió forintból alakíthatnak ki automata öntözési rendszert. Ennek megvalósításáról döntött a testület. Projektpartnerük a Békés Megyei Önkormányzat lesz. Megszavazták továbbá a helyi gyermekélelmezési konyha, a könyvtárépület és a vízmű korábbi székházának energetikai korszerűsítését is, amelyre 448 millió forintos pályázati keretük van. Ezentúl felújítják a történelmi Magyarország közepéhez vezető utat, mintegy 61 millió forintos, belügyminisztériumi pályázati keretből. Az emlékútnál terveznek még további fejlesztéseket is, az útfelújítás csupán a kezdő lépés lesz.