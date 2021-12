Az együttes közönsége most is nagyon várja az esztendőt lezáró zenei eseményt. A szerdai bemutatkozást sok próba előzte meg. Ahogy minden évben, idén is tartogatnak meglepetéseket, és nem csak a zenei csemegére gondolunk. Kiderült, sok év után ismét új fellépőruhában zenélhetnek. Kovács Péter, a zenekar tagja, menedzsere elárulta, egy támogatás eredményeként ötven mellényt varrattak Csorváson, a Hudák család kéziszövő és varróműhelyében