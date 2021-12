A Vadászatok régen és napjainkban – Gyomaendrődi vadászok címmel kiadott keményfedeles, fotókkal gazdagon illusztrált, kétszáz oldalas kiadvány többek között bemutatja a természetet, a honfoglalás előtti és utáni vadászatot. Szól az elfeledett vadászati módszerektől és vadakról. Kiderül az is, hogy őseink kedvelt zsákmánya volt a vidra, az ürge, sőt a pele is, hogy egészen a 16. század közepéig kerülhetett a magyar vadászok terítékére jávorszarvas, míg bölény ennél is tovább: az utolsót 1762-ben hozták terítékre Székelyföldön.