Vannak olyan munkatársak, akik karácsonykor, szilveszterkor is ügyeletben lesznek – derült ki a képviselő-testület nemrég tartott ülésén. A városgazdálkodási iroda 70 kilométernyi önkormányzati úton avatkozik be szükség szerint, ha öt centiméternél több hó hullik, vagy ha a felület csúszós, síkos. Mivel vonalas létesítményekről van szó, nem érhetnek oda a gépek azonnal mindenhova, tehát a munka több órát is igénybe vehet.