Boros Csaba polgármester arról is beszámolt, hogy decembertől közterület-felügyelő áll munkába. A népkonyha működéséről elmondta, jók a visszajelzések, napi 400 adag étel készül konyhájukon. Született döntés arról is, hogy nem emelik az élelmezési nyersanyagnormákat, térítési díjakat. A kistérségi projektiroda megszűnése után Battonya vállalta, pályázatíró irodát működtet. A munkatárs bérét és az infrastruktúrát is finanszírozniuk kellett. A képviselők többsége úgy döntött, 2022-ben nem tartják fenn az irodát, az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben.