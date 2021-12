– „Köszönöm, hogy én is kaphattam és kaphatok támaszt Enikőtől” – ezekkel a szavakkal gratulált önnek egy fiatal a Facebook-oldalán. Mit jelent, hogy nagyon sok diák, volt diák köszöntötte az elismerés kapcsán?

– Rengeteget, hiszen magát a díjat sem kaphattam volna meg, ha nem dolgozunk együtt. Hihetetlenül sokat számít, hogy olyan fiatalok is megkerestek, akikkel négy-öt éve nem találkoztunk, mégis a mai napig figyelnek ránk, figyelnek arra, mi történik itthon, Gyulán és a világban.

Szabó Enikő hosszú ideje végez kimagasló munkát a gyerekekért /Fotó: Imre György/

– Munkájuk során rengeteget foglalkoznak kamaszokkal. Nagyon sokan ezt az egyik legkomolyabb kihívásnak tartják.

– Ha figyelünk a korosztályra, ha szeretjük őket, akkor nagyon hálásak ezért, és még akkor sem haragszanak, ha elmondjuk, hogy valamit nem jól csináltak. Sajnos egyre rohanó világunk magával hozta, hogy nincs mindig bázis a kamaszok mögött, kevesebb idő jut arra, hogy beszélgessenek velük. Amikor hozzánk, a Gyulai Ifjúsági Központba bejön egy kamasz, már látom, hogy milyen napja volt. Akad, amikor arra van szüksége, hogy hagyjam egy kicsit békén, máskor 2-2,5 óra beszélgetés után mondja el, hogy mi bántja. Nagyon fontos tudnunk, hogy később azt kapjuk vissza, amit adunk. Empátia és kedvesség nélkül, mi sem várhatunk el hasonlót.

– Kevesen tudják, hogy már 14 éves korától tevékenykedik ifjúsági segítőként. Hogyan kezdődött?

– Tizennégy évesen Zánkán ifiképzőben vehettem részt, ahol azt a feladatot kaptam, hogy hallássérült gyerekeknek tanítsak játékokat. Nagyon bizonytalan voltam, de a „régi öregek” azt mondták: „Meg fogod oldani”! Sikerült, ami óriási sikerélményt jelentett számomra, ott ragadtam. 1989-től tagja lettem a Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesületének, részt vettem a gyulai csoport munkájában, majd 2003-ban döntöttünk úgy, hogy szeretnénk egy saját helyi szervezet létrehozni Gyulán, akkor alakult meg a Mi egy Másért Egyesület. 1986 óta folyamatosan szervezünk programokat, kezdetben gyermekek számára hívtunk életre eseményeket, de láttuk, hogy a felnövő fiataloknak is szükségük van a rendezvények továbbvitelére. Emellett természetesen segítő tevékenységet is végzünk, amiben együttműködünk a pedagógusokkal és a szülőkkel is. Az online világ iszonyatosan sok új helyzetet hozott magával, amelyekre reagálni kell.

– Mennyire befolyásolja az internet, az említett online világ a mindennapjaikat?

– Az online világnak köszönhetően sok fiatalt visszakaptunk, egyetemisták kapcsolódtak be interneten keresztül a foglalkozásainkba. Az online tér kiegészülve a járványhelyzettel ugyanakkor folyamatos bizonytalanságot teremtett, iskola után még többen a telefonjuk „nyomkodásába” menekültek, oda, ahol nem nyúlhat utánuk senki. Nagyon sokan szoronganak és vannak pánikbetegek is a fiatalok között, miközben támaszt adó baráti kapcsolatok lazultak meg, tűntek el. Sokan magányosak, mennének is programokra, de vagy nem mernek, vagy nem igénylik. Ezeket a fiatalokat online és offline is megpróbáljuk elérni. Áprilistól pedig ismét szervezünk jelenléti rendezvényeket is. A kamaszok számára óriási törés, ha azt érzik, hogy nem érdekli másokat a véleményük, nem foglalkoznak a kérdéseikkel. Kulcskérdés, hogy ez ne így legyen, hogy odafigyeljenek rájuk, mert ez a bizalom alapja is. Ha látják, hogy adnak arra, amit mondanak, ha látják, hogy mint ember elfogadják őket, akkor kifejezetten jó kapcsolatot lehet kialakítani velük. A mi helyzetünk jelenleg változó, hiszen akad olyan nap, amikor senki nem jön be hozzánk, és akad, amikor tizenöten is. A zárt csoportokkal természetesen az előírásoknak megfelelően tartjuk a kapcsolatot.

A bizalom, az odafigyelés kiemelten fontos

Szabó Enikő elmondta, a teljesen megváltozott világ és vele a vírushelyzet magával hozta, hogy megtanuljunk reagálni a váratlan helyzetekre. – Sokat beszélgetünk erről a fiatalokkal is. Próbálom rávezetni őket, hogy ne pánikoljanak akkor sem, ha nem úgy alakul valami, ahogy előzetesen eltervezték – tette hozzá a szakember. Szabó Enikő a jövő szempontjából nagyon fontosnak nevezte a bizalom kérdését is, amiben például olyan alapdolgok is benne vannak, mint a home office engedélyezése a fiatal munkavállalók számára. Szintén a jövővel kapcsolatban kifejtette, úgy látja, hogy visszajöhet az egymásra való odafigyelés. – Emellett vannak arra utaló jelek, hogy a divat helyett újra teret kaphatnak az értékek – fogalmazott.