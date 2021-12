Az ünnepi igehirdetési szolgálatot dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta. Mint elmondta, a lelkész életének és szolgálatának koherensnek kell lennie, eleget kell tennünk az apostoli parancsnak, és a lelkész a gyülekezettel együtt törekedjen az igaz hitben való nevelésre. Mint mondta, a szolgálatra Isten hív el, a belső elhívást a külső elhívás, vagyis a gyülekezet választása erősíti meg. A hivatalos beiktatást Demeter Ottó, a békési egyházmegye esperese végezte. Ezt követően Molnár Máté hirdette az igét, aki a 34. zsoltár alapján fogalmazta meg a gondolatait.

Kálmán Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a város számára fontos stratégiai partner a református egyház, amely a település egyik legjelentősebb és meghatározó közössége.

Volt idő, amikor a város és az egyház vezető testülete nem különbözött: a 18. században a városi képviselő-testület döntött a református egyházközség ügyeiben is, akkoriban még nem volt külön presbitérium. Az önkormányzat az egyházzal való szoros együttműködésre törekszik, amit erősít az is, hogy két városi képviselő a református egyház presbitere is.