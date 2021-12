A piaci fenyőárusok körében tett szemlénk során kiderült, sokan szemeznek a magas, széles fenyőkkel, aztán a méregetés után rájönnek, hogy be sem fér vagy túl nagy helyet foglal el a lakásban. Kiss István őstermelő már „ősidők” óta árusítja a fenyőt, most fiát, Viktor is bevonta. – A másfél-két méteres lucfenyők a legkeresettebbek, az illat mellett azért is, mert ezek a legolcsóbbak, az ezüst- és Nordmann drágább – hangsúlyozta. A töves, vödrös fák is népszerűek. Valamennyivel többe kerülnek, akiknek viszont lehetőségük van kiültetésre, inkább ezeket választják. Sokan autóval érkeznek, és a csomagtartóba is befér a fa, könnyebben kezelhető, ha behálózzuk.