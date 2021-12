Árgyelán János kérdésünkre kitért arra, hogy az egész országból küldtek be mintákat. Békés mellett Győr-Moson-Soprontól Somogyig, Borsodtól a Nyírségig az ország valamennyi megyéjéből küldtek be ínyencségeket. A szervezők az emelkedés miatt bővítették a zsűrit, a tavalyihoz képest egy újabb csapat is bekapcsolódott a munkába. Ők is abból a körből kerültek ki, akik rendszeresen értékelnek, méhészek vagy kapcsolódnak a méhészethez.