Most is a Szent István téren áll majd a város karácsonyfája, amelyre a tervek szerint november 25-én kerülnek fel a díszek: a 600-650 ezüst és fehér gömb, a megannyi hópehely, csillag, csengő, jégcsap, óriási toboz és kesztyűcske. A főtéren kap helyet az a Betlehem is, amit a Blattner Géza-díjas Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója álmodott meg.