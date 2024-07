Focimeccset nézett, közben iszogatott két fiú és egy lány kedden este Orosházán, a belvárosban. Mikor a mérkőzésnek vége lett, sétálni indultak, miközben egyikük elkezdte nézegetni a parkoló gépkocsikat, hátha valamelyik nincs bezárva. Nem kellett sokáig keresnie, egy kisteherautónak nyitva maradt az ajtaja, és az indítókulcs is benne volt. A fiatalok úgy döntöttek, hogy elmennek kocsikázni egy kicsit, ezért elkötöttek egy kisteherautót.

Elkötöttek egy kisteherautót, de nem jutottak messzire. Forrás: police.hu

Elkötöttek egy kisteherautót, mert kocsikázni akartak

Az egyik fiú vezetett, aki ittas volt, és jogosítvánnyal sem rendelkezett. Egyikük testvérénél ettek, majd a furgont egy ház előtt, a bejárón hagyták, és hazamentek. A használója 6 óra körül vette észre, hogy nincs ott a kocsi, ahol hagyta. Egy rövid ideig kereste a közelben, majd, mivel nem találta, értesítette a rendőrséget.

Az utcán csavarogtak

Az orosházi rendőrök hamar kiderítették, hogy kik vitték el a teherautót, de nem találták a fiatalokat a lakcímükön, az utcán csavarogtak, amikor néhány óra elteltével igazoltatták őket. Mindhármukat előállították a rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük. A kisteherautót és a benne levő árut a rendőrök visszaadták a tulajdonosának.

A rendőrség az eset kapcsán ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy lezáratlan autót soha, még percekre se hagyjanak őrizetlenül! Ha a saját házuk előtt vagy az udvarukon állítják le, akkor is zárják be! Húzzák fel az ablakokat, és ellenőrizzék, hogy egyik ajtó sem nyitható! Pénztárcát, táskát, telefont, egyéb személyes dolgokat ne hagyjanak a gépkocsiban, még akkor se, ha csak rövid idő mennek el mellőle! Az elmúlt időszakban a vármegyében több ehhez hasonló eset is előfordult. Volt, aki a buszt késte le, ezért kötött el egy teherautót.