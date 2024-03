Nyitva volt és benne maradt az indítókulcs, így könnyedén el tudott vinni egy férfi egy autót január 9-én este Békésről, a Táncsics Mihály utcából. A rendőrök nem sokkal később megtalálták, Mezőberény közelében robbant le a kocsival, mert kifogyott belőle az üzemanyag. Az iratai nem voltak nála, de mondott egy nevet és személyes adatokat, azonban hamar kiderült, hogy nem teljesen stimmelnek. A családnévvel és az első keresztnévvel nem volt probléma, de megtoldotta még egy Józseffel is, ugyanis a féltestvérével ugyanúgy hívják őket, csak őt egy, a bátyját pedig két névre keresztelték. Persze hamar kiderült, hogy nem mondott igazat, ráadásul az alkoholszonda is ittasságot jelzett nála. Így három bűncselekménnyel gyanúsították meg: jármű önkényes elvétele, járművezetés ittas állapotban és hamis vád miatt is felelnie kell. A Békési Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot, az iratokat március 7-én a vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségre.