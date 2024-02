Felgyújtott egy füzesgyarmati telephelyet a Szeghalmi Járási Ügyészség szerint az a 46 éves füzesgyarmati férfi, akinek – különösen nagy kárt okozó rongálás miatt – most kezdeményezték is a letartóztatását. A kényszerintézkedést egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt indítványozták, de lehet tartani a büntetett előéletű férfi esetében a bűnismétléstől is. A Gyulai Járásbíróságon egyetértettek a vádhatóság javaslatával, és egy hónapra elrendelték a letartóztatását – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen.

Mint írták, a férfi február 7-én, szerdán 18 óra 30 perc körül a szomszédos telek felől bement egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató alapítvány füzesgyarmati telephelyére. A fedett színben meggyújtotta a magával vitt ruhadarabokat, és azokat bedobta az ott található, használt ruhákból álló bálák közé, majd elment. A tűz elterjedt a telepen: épületek, járművek, gépi berendezések égtek le. Az előzetes becslések szerint a rongálással 500 millió forintos kárt okozott. A vádhatóság szerint a férfit – akit a rendőrök aznap előállítottak és őrizetbe vettek – az motiválta, hogy haragszik a telep tulajdonosára.