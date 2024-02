Első kézből kaphatnak információkat az érdeklődők a rendészeti képzésekről, a jelentkezés feltételeiről, valamint a hivatásosok szolgálati feladatairól is Békéscsabán, a Csaba Centerben, a közeljövőben két alkalommal: február 6-án, kedden 11 és 13 óra között, majd február 8-án, csütörtökön 16 és 18 óra között. A rendőrségen elmondták, hogy a képzésekről szóló tájékoztatók megtalálhatóak a rendőrség karrierportálján is. Emellett munkaidőben Békéscsabán, a rendőrségen is lehet tájékoztatást kérni, egyrészt személyesen, másrészt pedig telefonon, a 66/523-700-as számon.