Márciusban őrizetbe vettek a Békés vármegyei rendőrök egy hernádi párost, akik a gyanú szerint az egyik internetes oldalon kínáltak olyan dolgokat, amikkel nem is rendelkeztek. Többek között mobilházat, targoncát, traktort, medencét hirdettek, ezekért rendszerint több százezer forintot, de esetenként milliós összegeket kértek.

A traktor árát például három és félmillió forintban határozták meg. Ez a gép piaci árának töredéke volt, akadt is rá vevő. A páros azonban végül nem akarta beérni az eredetileg megjelölt árral, azt mondták a vevőnek, hogy nagy az érdeklődés a traktorra, ezért, ha azt akarja, hogy az övé legyen, fizessen még többet. A férfi és a nő több embert vett rá arra, hogy nyisson bankszámlát, köztük volt a férfi testvére is. Ezekre a számlákra kérték a kialkudott vételárat, illetve az előlegeket. A hirdetéseikre jelentkezőknek álnéven, a számlatulajdonosok nevén mutatkoztak be. Az ország szinte valamennyi vármegyéjében voltak olyanok, akikkel kapcsolatba kerültek, és akiktől pénzt csaltak ki. Hozzájuk hasonlóan egy vésztői páros is nagyban űzte a netes bizniszt. Egyikük hirdetett, társa pedig a felesége bankszámláján fogadta a beérkező összegek egy részét. A hirdető álnéven regisztrált az egyik népszerű közösségi oldalon, úgy kínált mobiltelefonokat. Voltak, akiknek a saját bankszámlaszámát adta meg, míg másoktól a társa feleségének nevén lévő számlára kérte a pénzt.

Több tízezer forint volt a készülékek ára, de azoknak, akikkel megegyezett, és előre fizettek is, semmit nem küldött, mert nem is voltak olyan telefonjai, amilyeneket kínált. A mobilok mellett egyszer meghirdette a játékkonzolját, amit egy budapesti nő akart megvenni. El is utalta a kialkudott vételárat, a csomagot azonban hiába várta, a hirdetőt pedig nem tudta elérni.