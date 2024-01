Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő 2021 novemberében az egyik ismerőskereső közösségi portálon ismerősnek jelölte a medgyesegyházi férfit, és miután ekként megismerkedtek egymással, őt meghívta az élettársával közösen lakott lakására azért, hogy személyesen is találkozzanak. A férfi a meghívásnak eleget tett, és még ebben a hónapban elment kettejük lakcímére, ahol őt a nő fogadta, a házba beinvitálta, majd rövid beszélgetést követően szexeltek egymással. Ezt követően a nő és az élettársa közösen elhatározták, hogy a sértettől zsarolással pénzt fognak szerezni olyan módon, hogy a nő elmondja neki, hogy kettőjük szexuális aktusáról videót készített – bár ez a valóságban nem történt meg –, melyet nyilvánosságra hoz, ha részükre nem fizet meghatározott pénzösszeget.

Elhatározásuknak megfelelően a nő első alkalommal tavaly január 10-én a közösségi portál üzenetküldő rendszerén keresztül üzenetet küldött a sértettnek, melyben őt arról tájékoztatta, hogy kettejük szexuális aktusáról felvételt készített. Az üzenetben a nő azzal fenyegette meg a sértettet, hogy amennyiben nem fizet az élettársa bankszámlájára történő utalással 40 ezer forintot, a felvételt nyilvánosságra hozza olyan módon, hogy azt a világhálón bárki számára hozzáférhetővé teszi.

A férfi – közössége megbecsült tagjaként, saját és családja jó hírét és becsületét féltve – engedett a zsarolásnak és átutalta a kért összeget, a zsarolás azonban itt nem szakadt félbe. Az ezt követő hónapokban a nő számtalan alkalommal telefonhívások vagy üzenetek formájában felvette a kapcsolatot vele és mondvacsinált indokokkal pénzt kért tőle, de ezen alkalmakkor kivétel nélkül megfenyegette, hogy ha részükre nem fizet, akkor a felvételeket nyilvánosságra hozza, elküldi az ismerőseinek és tönkre teszi az életét.

2022 júliusáig ment ez így, amikor a nő azzal kereste meg a sértettet, hogy készítsenek egy okiratot, amely szerint ő kölcsönkért, és elismeri a pénzösszegek átvételét. A férfi készített is egy kölcsönszerződést, amelyet átvitt Kunágotára. A nő rövid időre, az okirat aláírásának idejére beszállt a férfi autójába, de ez csak további zsarolásnak adott táptalajt. Ezt követően ugyanis a nő élettársa hívta fel a sértettet és az állította, hogy felvételt készített arról, ahogy a nő az autójába beszáll, és közölte, ha nem fizet 300 ezer forintot ugyanarra a számlára, ahová korábban is, akkor ez a felvétel is nyilvánosságra fog kerülni. Közben a nő is folyamatosan pumpolta a sértettet, aki 7 hónap leforgása alatt összesen 3 millió 570 ezer forintot fizetett ki a részükre.