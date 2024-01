Egy nap alatt hét olyan bejelentés is érkezett a Gyulai Rendőrkapitányságra, amelyben az úgynevezett „unokázós” csalási módszerrel próbáltak meg pénzt kicsalni ismeretlenek. A hívások során ezúttal ügyvédnek adta ki magát a hívó, és azt mondta a főként idős embereknek, hogy az unokájuk, vagy a gyermekük bajba került, vagy baleset érte és sürgősen pénzre van szüksége.

Az esetek kapcsán a rendőrség ismételten kéri, ha bárki hasonló hívást kap ismeretlenektől, vagy akár úgy is, hogy családtagként, barátként, ismerősként, hatósági személyként, vagy akár orvosként mutatkozik be a hívó és sürgősen pénzt kér, legyenek bizalmatlanok. Ilyenkor szakítsák meg a vonalat és hívják fel a rokonukat azon a telefonszámon, amelyiken máskor is beszélni szoktak! Győződjenek meg arról, hogy tényleg bajba került-e! Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót és ne adjanak át pénzt, ékszereket, egyéb dolgokat, idegen számlaszámra, névre ne utaljanak, küldjenek pénzt! Ha rendőri intézkedésre, segítségre van szükségük, hívják a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es számot!