A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023-ban rendszeresen szervezett munkahelyi véradásokat. Azért, hogy minél többen élhessenek a lehetőséggel, nemcsak Békéscsabán, a főkapitányságon, hanem a városi rendőrkapitányságokon is teremtettek alkalmat arra, hogy a rendőrök és a rendőrségi dolgozók ily módon segíthessék a betegek gyógykezelését. Az éves összesítés szerint 860 véradás történt, ennyiszer nyújtották a karjukat a rendőrség munkatársai, akik között sok a rendszeres véradó. Többen oklevelet is átvehettek azért, mert éppen kerek számú véradást teljesítettek.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tíz esztendeje, 2013-ban kapta meg a Magyar Vöröskereszttől a Véradóbarát munkahely kitüntető címet. Az elismeréssel járó emléktábla azóta is a békéscsabai rendőrségi székház auláját díszíti, mert a szervezet büszke arra, hogy a dolgozói élen járnak ebben az önkéntes tevékenységben. Jövőre is arra készülnek, hogy ahányszor csak lehetőségük lesz rá, véradást tartanak, és a lehető legtöbben részt is vesznek rajta.