– A szálláshely-szolgáltatók vizsgálata évek óta fontos eleme a NAV helyi ellenőrzési tervének – közölték. – A szálláshelyet kiadó adózók nagy része tételes átalányadózást választ, ilyenkor a 90 napot meg nem haladó szálláshely-szolgáltatás után a szobaszám szerint kell átalányadót fizetni, és a szobák számát az adóbevallásban is fel kell tüntetni. Az ellenőrök az adózók bejelentéseit összevetették a bevallások és a szálláshelyet kínáló weboldalak adataival is.

Az adózók az adóbevallás tervezetét gyakran nem egészítették ki a szobaszámadattal, ezért az adófizetési kötelezettség sem helyesen jelent meg a bevallásokban. Sokszor azért kellett ellenőrzést elrendelni, mert az önkormányzati nyilvántartások szerinti szobaszám és a szálláshelyportálokon hirdetett szobaszám nem egyezett. Az ilyen esetek 80 százalékában az bizonyosodott be, hogy több szobát hasznosítottak, mint amennyit bevallottak. A megindított vizsgálatokban az adózók együttműködtek, az elmaradt, összesen közel 14 millió forintnyi adót önellenőrzéssel pótolták.

A revizorok összevetették a szálláshelyportálok foglalásait, a bankszámlakivonatok pénzmozgásait és a kibocsátott számlák adatait, így is kiderültek mulasztások. Ezek közül is kiemelkedik egy olyan szálláshely-szolgáltató, aki 276 esetben nem adott számlát. Szintén a bankszámlaadatok buktatták le azt a vállalkozót, aki nemcsak saját ingatlanát hasznosította, hanem szálláshely-közvetítést is végzett, bejelentés nélkül. Számlájára mások szálláshelyeire hivatkozva is érkeztek összegek, ezekről a befizetésekről szintén nem volt számla.