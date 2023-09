A két nő január 1-jére virradó éjszaka a 32 éves nő 4 és 6 éves gyermekeivel Okányban, egy kocsmában szórakoztak, ahol a nők szeszes italt is fogyasztottak. Az édesanya a rendőrség kiérkezésekor olyan súlyosan ittas volt, hogy a rendőrök kérdéseire is csak összefüggéstelenül tudott válaszolni. Az este folyamán a két nő összeszólalkozott a pultosnővel, illetőleg annak 61 éves nagymamájával is, mivel egyikük engedély nélkül bement a pult mögé, illetőleg a nagymama meggyanúsította egyikőjüket, hogy eltette egy harmadik vendég 20 ezer forintos bankjegyét. A veszekedés tettlegességig fajult: a 32 éves nő sörösüveggel megdobálta a nagymamát, aki a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló bordatörést szenvedett.

Közben a 37 éves nő a pultosnőt dobálta meg a pultról felvett, 20 deka súlyú whiskys poharakkal. A dobásai ugyan nem találták el a pultosnőt, mert az elhajolt a dobások elől, de azok alkalmasak lettek volna 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülések okozására. A kiskorú gyermekek a bántalmazásnak, kiabálásnak végig tanúi voltak, megijedtek, nagyon sírtak.

A 32 éves nő azzal, hogy a nevelése, felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeit az éjszakai órákban ittasan italboltba vitte, a gyermekek előtt kiabált és bántalmazta a sértettet, szülői feladatából eredő kötelességeit súlyosan megszegte, és ezzel a két kiskorú sértett erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan veszélyeztette.