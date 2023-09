A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, a férfi több alkalommal volt már büntetve üzletszerűen, sorozatosan elkövetett betöréses lopások és más bűncselekmények miatt; legutóbb a Békéscsabai Járási Ügyészség idén júniusban emelt vádat ellene kisebb értékre elkövetett lopás vétségéért.

A férfi idén augusztus 30-ára virradó éjszaka átmászott egy békéscsabai telephely kerítésén, és a telephely szerszámtároló konténeréből – miután ajtajáról a lakatkengyelt betonvassal lefeszítette – közel egymillió forint értékben vitt el különféle szerszámgépeket. Eltett egy akkumulátoros fúró- vésőgépet, egy sarokcsiszolót, egy láncfűrészt, egy csavarbehajtó készletet, egy aggregátort, egy forgó-szintező műszert, egy kézi habarcskeverő gépet, egy talicskát, huszonöt vágókorongot, tizenkét pár védőkesztyűt, valamint nyolc liter benzint. A terhelt lakcímén megtartott kutatás során a telephelyről eltulajdonított talicskát megtalálták. A járási ügyészségen elmondták, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy ugyanabban az időben az egyik Gyulai úti utcai kerékpártárolóból elvitt egy kétszázezer forint értékű, lezárt elektromos rollert. Az okozott kár egyelőre nem térült meg. A férfi esetében a letartóztatás több okból is fennállt, mint elsősorban a bűnismétlés veszélye, de attól is megalapozottan lehetett tartani, hogy a bizonyítás eredményét a tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné, így a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a férfi letartóztatását egy hónapra.