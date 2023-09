Várszegi György tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő a Beol.hu podcast stúdiójában elmondta, most érdemes szakember segítségét kérni, hiszen a kollégái évről évre sok tűzesethez, szén-monoxid-mérgezéshez vonulnak, ahol rendre kiderül, a baj elkerülhető lett volna, csak az ellenőrzés elmaradt. Hangsúlyozta, a szilárd- és a gáztüzelésű eszközöknél is fontos az éves karbantartás, mert rejtett hibákra is fény derülhet. A kéményseprői szolgáltatás ingyenes, a társasházakba sormunkaterv alapján mennek, de családi házakhoz csak kérés esetén szállnak ki, tehát hívni kell őket.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!