A katasztrófavédelem szerint, elsősorban Bács-Kiskun és Békés vármegyéből érkeztek bejelentések a műveletirányítási ügyeletekre. Többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolításában kértek segítséget az egységektől. Vármegyénkből Békéscsabáról futott be a legtöbb jelzés. A Magvető utcában két helyszínre is kivonultak az egységek kidőlt fák miatt. A Nagyrét tanyán három hatalmas fa vezetéktartó oszlopra zuhant. A Néveri Horgásztónál is fákat csavart ki a szél, a rajok eltávolították azokat. A Gerla tanyán nyárfák veszélyeztettek épületeket.

Tetőt vitt le, faágakat, gallyakat tépett le a szerdai szélvihar Lőkösházán. Középfeszültségű vezeték szakadt le, nem volt áram a faluban. Szűcsné Gergely Györgyi polgármester azt közölte közösségi oldalán, hogy akinek problémája van, segítségre szorul, keresse őt, illetve a képviselő-testület tagjait.

Lefújta a szél a tetőt Lőkösházán

– Kérem, hogy mindenki fotózzon, utána tegyen bejelentést a biztosítónál, ha van biztosítása – írta a polgármester. – Mi is próbálunk segíteni, amennyiben indokolt, és kapunk jelzést. Munkatársaink kint vannak a faluban, szedik a gallyakat. A villanyvezetékekről lógó gallyakat kérjük azonnal bejelenteni az MVM-nek vagy bármelyik önkormányzati képviselőnek!

Az egyik lakóház konyhájának a tetőszerkezetét a szomszédba fújta át a viharos szél. A tulajdonos segítséget kért, mert tető híján csöpögött be a víz a konyhájába. Az önkormányzat gyorsan segített faanyaggal, fóliával, a tető ideiglenes helyreállítását összefogással végezték.