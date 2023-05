Bár összességében több volt a műszaki mentés, mint a tűzeset most is, az előző évhez képest tavalyra csökkent a műszaki mentések, nőtt a tűzesetek száma. Előbbiek főleg a viharokhoz kapcsolódtak, amikor fák dőltek ki, vezetékek szakadtak le, ebből a szempontból 2022 kedvezőbb volt 2021-nél. Utóbbiak oka pedig az időjárásra vezethető vissza, sok volt a szabadtéri tűzeset, illetve valamelyest emelkedett a lakástüzek száma is – de fontos, hogy halálos eset nem volt.

Magasnak mondta a téves jelzések számát, amit a beépített rendszerek generáltak. Emellett több esetben nyújtottak segítséget más szervezetek számára, a legtöbbször ezek közül arra volt szükség, hogy felnyissák az ajtót.

Hangsúlyozta, hogy népszerűsítik a füstérzékelőket, valamint a szén-monoxid-szivárgásos esetek kapcsán kiemelte, hogy ahol volt szén-monoxid-érzékelő, ott nem történt személyi sérülés.

Békéscsabára külön kitért: a városba tavaly 509 alkalommal vonultak a helyi hivatásos tűzoltók, ami 45-tel kevesebb, mint az előző évben. A tűzesetek száma 174-ről 192-re emelkedett. Ezekben heten sérültek meg, hárommal többen, mint a korábbi esztendőben – viszont immár hatodik éve nem vesztette életét senki sem lángok miatt a városban. A műszaki mentések száma 380-ról 317-re csökkent: ezek közül 116 viharhoz köthető, 43 közlekedési balesethez, 17 szén-monoxid-mérgezéshez.

Szarvas Péter polgármester az ülésen kiemelte, hogy köszönet jár a helyi hivatásos tűzoltóknak, a katasztrófavédelem szakembereinek, hiszen rendkívüli és váratlan helyzetekben állnak helyt.

Azt hangsúlyozta dr. Juhász István tanácsnok is, hogy a békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság mintegy nyolcvan fős állománya teszi a dolgát, és a megelőző tevékenységre ugyancsak figyelmet fordít. Hanó Miklós alpolgármester, valamint dr. Csicsely Ilona és Csányi Illés önkormányzati képviselők szintén köszönetet mondtak a szakembereknek.

Jelzések száma Békéscsabáról 2021-2022 Tűzeset 174 192 Műszaki mentés 380 317 Összes jelzés 554 509

Forrás: bekescsaba.hu