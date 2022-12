Különös esetek 2 órája

Anyag a sütőben, a befőttes üvegekben és a hálózatban

Különleges, meghökkentő, egyedi esetei 2022-ben is voltak Békés megye rendőreinek. Sorozatunk negyedik részéből kiderül, hogy a befőttes üvegbe más is rakható, csak éppen bűncselekménynek számít. Emellett az is, hogy vették el a rendőrök egy hálózat több láncszemétől is a kábítószert.

Ny. L. Ny. L.

Forrás: police.hu

Ismerőseit használta futárnak egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható nő, akit 2022 februárjában fogtak el a rendőrök. A két férfit rendszeresen arra kérte, hogy utazzanak Budapestre, és azoktól, akikkel előzetesen leegyeztette, vegyenek át amfetamint és hozzák el neki. Mindannyiuk ellen büntetőeljárás indult. Két hónappal később a rendőrök Békésen vettek őrizetbe egy férfit azért, mert a gyanú szerint kábítószert árult. Nála a rendőrök még a gáztűzhely sütő részében és a konyhaszekrényben is találtak anyagot. Egy gyulai férfira a nyár, mondhatni a befőzési szezon közepén csaptak le a rendőrök azért, mert a gyanú szerint kábítószert tartalmazó kendert termesztett. A leszüretelt növényi részeket megszárította, megőrölte és befőttes üvegekbe tette, majd alkalmanként cigarettába sodorva szívta el. A mintegy fél kilónyi „befőttkészletről” azonban le kellett mondania, mert a rendőrök lefoglalták tőle. Vésztőn októberben egy teljes „háztáji” esett egy nyomozás áldozatául. Egy férfi a saját udvarán, melegházban nevelt a gyanú szerint kábítószert tartalmazó kendert, és éppen akkor, amikor vágni kezdte őket, megjelentek a rendőrök, és mind elvitték tőle. Szintén októberben egy hálózat több láncszemétől is a Békés megyei rendőrök vették el az árut. Egy napon két megye öt városában kilenc embert fogtak el. Tiszaföldvárról, Törökszentmiklósról, Cibakházáról, Elekről és Csorvásról állítottak elő a gyanú szerint tiltott, bódító hatású szereket árusító nőket és férfiakat. Cibakházán anya és lánya, valamint egy férfi, Törökszentmiklóson egy férfi az élettársával, Csorváson apa és fia, Eleken és Tiszaföldváron pedig egy-egy férfi foglalkozott a gyanú szerint azzal, hogy másoknak pénzért kábítószert adjon el. A cibakházi nők közül a fiatalabb a nyomozás eddigi adatai szerint a tiszaföldvári férfitől szerezte be az anyagot. A rendőrök a gyanúsítottaknál tartott kutatásokon különböző, kábítószer gyanúját keltő anyagokat, 150 tablettát, fehér port, kristályos anyagokat, növényi törmeléket és közel hárommillió forintot foglaltak le. A Békéscsabai Rendőrkapitányság a kilenc gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezte a letartóztatásukat, amelyet a Békéscsabai Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!