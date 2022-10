A színpadon kibontakozott egy közlekedési káosz is, amely érzékeltette, mennyire fontos a forgalomban az egymásra való odafigyelés és a türelem. A 112-es segélyhívószám használatáról is készült egy látványos műsorelem. Az egyes témákról néhány percben szakértők is elmondták a gondolataikat.