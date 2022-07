A helyszínre négyes kiemelt riasztási fokozatban, összesen tizennégy járművel érkeztek ki a gyulai, a mezőkovácsházi, a békéscsabai, a mezőberényi, a szeghalmi és az orosházi hivatásos, valamint a tótkomlósi és békési önkormányzat tűzoltói.

Szelezsán György, Elek polgármestere lapunknak elmondta, a város határában elindult tüzet estére sikerült megfékezniük a megye minden szegletéből Elekre érkező hivatásos tűzoltóknak.

– A helyiek is kivették részüket az oltásból. Az önkormányzat, a lakosok és a helyi vállalkozók traktorokkal, gépekkel tárcsázták az érintett területet, hogy megfékezzék a tűz terjedését.

– Többen vizet vittek a tűzoltóknak, illetve a napközikonyhát is megnyitottuk, hogy ételt biztosítsunk a kiérkező egységeknek. Továbbá a kétegyházi polgármester is eljött, hogy felajánlja a segítségét – osztotta meg velünk a városvezető. Hozzátette, mivel az oltást követően még több helyen is izzott a gyep, ezért két tűzoltóautó, a mezőberényi és a gyulai a helyszínen maradt.

– A kollégáimmal, a polgárőrséggel, valamint a katasztrófavédelem munkatársaival 24 órás figyelőcsoportokat alakítottunk ki, akik egész éjszaka figyelték a területet. Ez idő alatt többször is megindult a tűz, de a figyelőcsoportnak köszönhetően azonnal sikerült megfékezni a lángokat – avatott be minket a városvezető.

Forrás: Kecskés Andrea

Mint mondta, most is őrzik a területet, mellettük pedig az önkormányzat traktora segít a leégett szalmabálák „ledúrásában”.

– Sajnos az anyagi káron túl komoly természeti csapás is ért az éjszaka, hiszen ennek a legelőnek a jelentős része Natura 2000 természetvédelmi terület, és a tűz miatt az ott élő fajok egy része nagy valószínűséggel megsemmisült – emelte ki Szelezsán György.

Mint megtudtuk, a szakértők még vizsgálják, hogy meddig szükséges felügyelni a területet.