Rangos kitüntetés birtokosa lett Benedek Barnabás rendőr ezredes, a Békéscsabai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője, kapitányságvezető-helyettes. A „Bűnügyi Szolgálati Ág Arany Plakett” elismerést vette át június 14-én Budapesten dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagytól, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesétől.

Az ezredes 1986 óta, tehát 36 éve lát el hivatásos szolgálatot. Pályáját ott kezdte, ahol most is dolgozik, a Békéscsabai Rendőrkapitányságon. Négy évig járőr volt, utána nyomozó lett, majd két alosztályvezetői beosztást töltött be. Bűnügyi osztályvezetőnek 2001-ben nevezték ki, 2008 évtől kezdve látja el a kapitányságvezető-helyettesi feladatkört. Több mint három évtized után is lelkesen, lendületesen végzi munkáját, elkötelezettsége, munkabírása példaértékű.

Kivívta kollégái tiszteletét, munkatársai kérdéseikkel, problémáikkal bátran fordulnak hozzá, mert megkapják tőle a szükséges segítséget, támogatást. Az ezredes által vezetett osztály kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújt. Nemcsak Békéscsabát és a környező településeket, hanem az ország több megyéjét érintő bűncselekmény-sorozatokat is derítettek fel, volt, hogy országhatáron átnyúló ügyben voltak eredményesek. A siker és a megbecsülés záloga Benedek Barnabás lelkiismeretessége. Mindig arra törekszik, hogy a saját belső indíttatása, értékrendje által meghatározott magas mércét elérje, ha lehet, túl is teljesítse. Szakmai eredményei, vezetői magatartása és személyisége, emberi tulajdonságai révén is méltó a „Bűnügyi Szolgálati Ág Arany Plakett” elismerésre - adta hírül a police.hu.