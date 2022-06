A vita mindenesetre csütörtökön reggel is folytatódott, akkor már két fiatalember szólalkozott össze, majd a családok többi érintett tagja is csatlakozott a szócsatához, ami azután veszekedésig és verekedésig fajult, amelynek során az említett kerti szerszámok is előkerülhettek. Úgy tudjuk, hogy volt olyan utcában élő, aki korábban igyekezett csitítani és jobb belátásra bírni a feleket, végül nem járt sikerrel.

Csütörtökön kora délután, amikor az érintett utcában jártunk, már alapvető nyugalom fogadott minket az összecsapás helyszínén. Az érintett utca elején egy kordont húztak fel, mintegy három háznyi szélességben, a helyszínelés még zajlott.