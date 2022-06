Kis Rozália rendőr-főhadnagynak általános ápolónő és asszisztensi végzettsége van, 1985-ben érettségizett Békéscsabán. Szülésznő szeretett volna lenni. Két évig gyógyszertári asszisztensként dolgozott, majd rájött, hogy valami újdonságot, valami nem mindennapit szeretne csinálni.

– A gyógyszertárba egy körzeti megbízott járt, először tőle hallottam, hogy érkezik a kapitányságra egy hölgy, a vezetés pedig egy női rendőrpárost szeretne. 1988 januárjában szereltem fel. Közlekedési járőrként dolgoztam. Ezután, 1995-ben kaptam egy parancsot, hogy meg kell tanulnom forgalmat irányítani és részt kell vennem egy versenyen is. Gőzerővel láttam hozzá a tanuláshoz. Egy kollégámmal megnyertük a párost, majd folyamatosan jöttek a sikerek a szakmai megmérettetéseken egyéniben és párosban is. Az egyik orosházi kolléganőmmel, Balázs Máriával mi lettünk az első női páros. Szolnokon voltunk egy versenyen, amelyre kidolgoztunk egy saját koreográfiát. Volt, amikor közben fel is dobtuk a botot. Úgy variáltuk a mozdulatok a kolléganővel, hogy a zsűri nem is pontozott közben, csak nézett minket – meséli nevetve Kis Rozália főhadnagy, az Orosházi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója.